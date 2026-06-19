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Місто в руїнах та страху: як окупована Макіївка потонула в кримінальному хаосі

Місто в руїнах та страху: як окупована Макіївка потонула в кримінальному хаосі

Тимчасово захоплена Макіївка на Донеччині дедалі глибше занурюється у правовий хаос та розгул злочинності. Останнім часом місто сколихнула масштабна хвиля системного вандалізму та погромів, які окупаційна адміністрація нездатна, або просто не бажає зупинити. Зловмисники абсолютно безкарно нищать залишки міської інфраструктури: під прицілом опинилися дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту та вуличне освітлення.

Через тотальну пасивність так званої «поліції» загарбників місцеві мешканці опинилися у заручниках страху. Люди відверто бояться виходити на вулиці у вечірній час, адже погроми відбуваються безпосередньо під вікнами житлових будинків. Відсутність патрулів, темрява через розбиті ліхтарі та повне безглуздя окупаційного правопорядку перетворили колись розвинене промислове місто на небезпечну сіру зону.

▶ ️Деталі – на сайті ЦНС (https://sprotyv.org.ua/khvylia-vandalizmu-v-makiivtsi/)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8652

Новости портала «Весь Харьков»

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