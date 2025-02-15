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На 10 млн євро пограбували банк у Німеччині

На 10 млн євро пограбували банк у Німеччині

У німецькому місті Любек сталося зухвале пограбування банку – злочинці винесли зі сховища 10 млн євро, зламавши 326 сейфових скриньок у філії Deutsche Bank.

Як пише Кореспондент, про це напередодні повідомив Bild з посиланням на місцеву поліцію.

Правоохоронці встановили, що злочинці заздалегідь орендували скриньки, щоб отримати доступ до підвалу банку.

«Вони просто сховалися у приміщенні та чекали на закриття банку. Розкривши скриньки, вони наповнили валізи грошима, золотом та цінними паперами, а потім поїхали у невідомому напрямку на автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Після інциденту банк посилив заходи безпеки. Тепер клієнтів у сховищі супроводжують співробітники установи та охоронці. Однак, постраждалі вкладники зіткнулися з іншою проблемою – Deutsche Bank відмовляється компенсувати збитки.

«Питання не в тому, чи банк припустився помилки, а в тому, як це взагалі стало можливим», – сказав у розмові з журналістами адвокат Юрген Хеннеман, який представляє інтереси десятків постраждалих клієнтів банку.

Злочинців досі не знайдено, а поліція продовжує розслідування. Представник Deutsche Bank відмовився коментувати інцидент.

Агентство Телевидения Новости

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