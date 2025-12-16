Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:23
Просмотров: 60

На Харківщині автівка наїхала на пішохода: водієві повідомлено про підозру

На Харківщині автівка наїхала на пішохода: водієві повідомлено про підозру

Слідчі повідомили про підозру водієві, який скоїв наїзд на пішохода на Харківщині.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на території населеного пункту Куп’янського району у 2023 році. Чоловік здійснив наїзд на 17-річну дівчину, яка рухалася вздовж узбіччя проїжджої частини.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

15 грудня слідчі відділення № 2 слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за погодженням із Куп’янською окружною прокуратурою повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 