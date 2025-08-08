Кримінал
На Харківщині чоловік кинув гранату у компанію людей: йому загрожує довічне позбавлення волі

Слідчі Балаклійщини повідомили про підозру чоловіку, який вчинив замах на вбивство трьох людей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Злочин стався 15 липня. 50-річний раніше неодноразово судимий мешканець Савинської територіальної громади побачив знайомого, який відпочивав разом з двома товаришами. Через особисті неприязні стосунки зловмисник почав провокувати компанію на конфлікт, але, не отримавши реакції, поїхав. Проте за декілька хвилин повернувся вже з гранатою. Він висмикнув кільце та кинув боєприпас у бік компанії. 

Постраждалі отримали численні поранення. Їм вчасно надали необхідну медичну допомогу та на даний час їхньому життю загрози немає.

Працівники відділу поліції № 1 Ізюмського РУП затримали нападника.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

