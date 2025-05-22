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На Харківщині чоловік напав із ножем на працівника пункту прийому металу та втік із 20 тис. гривень

На Харківщині чоловік напав із ножем на працівника пункту прийому металу та втік із 20 тис. гривень

У місті Люботин на Харківщині на пункті прийому металобрухту невідомий спричинив ножове поранення 62-річному працівнику. Зловмисник заволодів касою близько 20 тисяч гривень та втік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пораненого доставили до місцевої лікарні, де йому надали медичну допомогу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили нападника. Ним виявився 43-річний чоловік.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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