На Харківщині чоловік напав із ножем на працівника пункту прийому металу та втік із 20 тис. гривень

У місті Люботин на Харківщині на пункті прийому металобрухту невідомий спричинив ножове поранення 62-річному працівнику. Зловмисник заволодів касою близько 20 тисяч гривень та втік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пораненого доставили до місцевої лікарні, де йому надали медичну допомогу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили нападника. Ним виявився 43-річний чоловік.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости