На Харківщині чоловік очолив при окупантах відділення у справах неповнолітніх

У Купʼянську під час окупації безробітний місцевий житель добровільно працював на ворога. У червні 2022 року він обійняв посаду «исполняющего обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборант складав щомісячні, щоквартальні плани роботи та розробляв посадові інструкції особового складу окупаційного підрозділу поліції.

Також він розглядав заяви та повідомлення про злочини, до вчинення яких причетні неповнолітні, направляв матеріали для проведення експертиз, проводив профілактичну роботу з неповнолітніми та їх родинами. Вказані матеріали «правоохранитель» оформлював у відповідності до російського законодавства.

Фігурант переховується від правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченого судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости