На Харківщині чоловік посварився зі співмешканкою та застрелив її з мисливської рушниці

На Харківщині чоловіка підозрюють у вбивстві коханої жінки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За даними слідства, 28 травня 2025 року фігурант разом зі своєю 52-річною співмешканкою перебував вдома, у будинку в селищі Покотилівка.

Як розповіли у поліції, між ними спалахнула чергова побутова сварка. Словами конфлікт владнати не вдалося — обстановка загострилась до межі. Чоловік схопив обріз мисливської одноствольної рушниці та вистрілив у жінку.

Потерпіла померла від отриманого поранення у кареті екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановили та викрили чоловіка.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 59-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости