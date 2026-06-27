На Харківщині чоловік після сварки облив жінку бензином та намагався підпалити: що зробила поліція

На Чугуївщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у погрозі вбивством.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Подія сталася на початку червня в одному із сіл Чугуївського району. Після конфлікту дружина пішла до будинку своєї родички, сподіваючись уникнути подальшої сварки. Однак чоловік вирішив продовжити з’ясування стосунків і прийшов за нею.

Зловмисник облив родичку дружини легкозаймистою речовиною, після чого дістав сірники та почав погрожувати підпалити жінку. Потерпіла не розгубилася, відштовхнула нападника та виштовхала його за межі будинку.

На місці події поліцейські вилучили пластикову пляшку із залишками пального та інші речові докази.

Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости