Сегодня 09:14
Просмотров: 51
На Харківщині чоловік "зливав" дані про ЗСУ "другу по переписці" з РФ
Про це повідомляє "Судовий репортер".
Житель міста Слобожанське у травні минулого року почав спілкуватись в Telegram з користувачем із номером російського оператора. Протягом серпня-листопада він передавав "знайомому" дані про військових ЗСУ.
Зокрема, йдеться про дані щодо розміщення особового складу ЗСУ, транспортних засобів військових та озброєння.
Чоловік визнав провину. Суд призначив покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі.
Джерело: regionews.ua