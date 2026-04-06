Сегодня 09:14
На Харківщині чоловік "зливав" дані про ЗСУ "другу по переписці" з РФ

У Харківській області судили чоловіка, який передавав інформацію росіянам. Стало відомо як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Житель міста Слобожанське у травні минулого року почав спілкуватись в Telegram з користувачем із номером російського оператора. Протягом серпня-листопада він передавав "знайомому" дані про військових ЗСУ.

Зокрема, йдеться про дані щодо розміщення особового складу ЗСУ, транспортних засобів військових та озброєння.

Чоловік визнав провину. Суд призначив покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі.

