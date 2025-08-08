На Харківщині директор підприємства отримав підозру у службовій недбалості

Слідчі Ізюмщини заочно повідомили про підозру директору підприємства у службовій недбалості.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Своїми діями 45-річний житель міста Ізюм заподіяв матеріальну шкоду Ізюмській районній військовій адміністрації Харківської області на суму понад 350 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році між відділом культури й туризму однієї з районних державних адміністрацій та приватним підприємством було укладено договір на проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі дитячої музичної школи.

Директор підприємства, виконуючи обов’язки інженера технічного нагляду, підписав акт приймання виконаних робіт, знаючи про те, що частина будівельних робіт не була виконана фактично. За результатами експертизи встановлено, що обсяги та вартість задекларованих робіт у поданих до оплати актах не відповідають дійсності.

Слідчі Ізюмського РУП за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

