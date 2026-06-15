На Харківщині ексюрисконсульт вимагав 10 тис. доларів з хворого нацгвардійця

У Харківській області правоохоронці викрили 28-річного жителя Пісочина, який вимагав 10 тисяч доларів за нібито сприяння у переведенні військовослужбовця Нацгвардії до частини в безпечнішому регіоні. Чоловіка затримали після отримання обумовленої суми, йому повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні 2026 року до ділка звернувся військовослужбовець Нацгвардії, який воював у зоні активних бойових дій на Харківщині. Він мав проблеми зі здоров’ям і цікавився переведенням до іншої військової частини у безпечнішому регіоні.

Чоловік запропонував «допомогу» у вирішенні проблеми та запевнив, що має впливові зв’язки, завдяки чому бійця переведуть до підрозділу, який не задіяний у проведенні активних бойових дій. Вартість «послуги» оцінив у 10 тис. доларів.

При цьому ділок наголосив, що у разі відмови у військового виникнуть серйозні труднощі, а самостійне переведення буде неможливим. Побоюючись погіршення стану здоров’я та негативних наслідків для себе, захисник був змушений погодитися на висунуті вимоги. Згодом зловмисник повторно висунув вимогу надати неправомірну вигоду.

11 червня правоохоронці затримали ділка у порядку ст. 208 КПК України після отримання обумовленої суми коштів.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости