14.10.2025 16:07
На Харківщині жінка вдарила співмешканця ножем: потрепілий у лікарні

На Ізюмщині поліцейські викрили жінку, яка ледь не вбила співмешканця.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

11 жовтня в місті Ізюм у квартирі між жінкою та її співмешканцем виник конфлікт. Сварка відбулася під час спільного вживання алкогольних напоїв. В ході суперечки зловмисниця схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка в живіт.

Потерпілого із ножовим пораненням доставили до лікарні, де йому своєчасно надали медичну допомогу. 

Поліцейські затримали 42-річну зловмисницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

