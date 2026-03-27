На Харківщині комунальне підприємство перетворило землю на сміттєзвалище: втрутилася прокуратура

У Богодухівському районі Харківської області комунальне підприємство роками використовувало земельну ділянку як сміттєзвалище без жодних правових підстав. Після втручання прокуратури та рішення суду землю оформили належним чином і внесли до державного реєстру.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у квітні 2024 року Державною екологічною інспекцією у Харківській області проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Під час перевірки з’ясувалося, що комунальне підприємство, здійснюючи господарську діяльність, пов’язану з поводженням із відходами, не забезпечує захист земель від забруднення та не вживає необхідних заходів для запобігання негативному впливу на землі.

Протягом кількох років КП використовувало ділянку поблизу села Піски Богодухівського району площею 3,9 га як сміттєзвалище. При цьому державна реєстрація або будь-які правовстановлюючі документи на землю відсутні.

З метою усунення виявлених порушень керівнику підприємства Держекоінспекція видала припис щодо оформлення речового права на ділянку під місце видалення відходів, однак він проігнорував ці вимоги.

«Такі протиправні дії створили передумови для можливих зловживань у сфері розпорядження землею, ризики для належного функціонування сміттєзвалища, що могло призвести до негативного впливу на навколишнє природне середовище, а також погіршення стану здоров’я та санітарного благополуччя населення», – зазначили в прокуратурі.

Керівник Богодухівської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду з позовною заявою в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Харківській області до Валківської міської ради та комунального підприємства.

Харківськй окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги: відповідачів зобов’язано забезпечити виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з розташованим на ній сміттєзвалищем твердих побутових відходів, здійснити винесення її меж у натурі (на місцевості) та провести державну реєстрацію права користування.

Прокурори забезпечили реальне виконання судового рішення в повному обсязі: межі звалища встановлено, а до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні дані щодо права комунальної власності земельної ділянки під сміттєзвалищем.

