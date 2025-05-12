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На Харківщині невідомі відібрали у чоловіка мопед прямо на дорозі: поліція виявила злочинців

На Харківщині невідомі відібрали у чоловіка мопед прямо на дорозі: поліція виявила злочинців

Слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які незаконно заволоділи мопедом на Харківщині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До поліції звернувся 35-річний мешканець Берестинського району та повідомив, що невідомі заволоділи його мопедом «Honda Dio». Потерпілий пояснив, що ввечері їхав по селу Іванівське. Раптом двоє невідомих на автомобілі Renault обігнали та перегородили дорогу. 

Після чого забрали мопед, завантажили до автівки та поїхали у невідомому напрямку.Правоохоронці встановили, що до злочину причетні 19 та 32-річні мешканці сусідньої області. Чоловіки припаркували транспортний засіб на території орендованого ними домоволодіння.

Поліцією транспортний засіб вилучено та повернуто власнику.

Слідчим Берестинського РВП фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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