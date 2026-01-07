На Харківщині під час святкуванні новорічних свят у жінки викрали золоті прикраси

Викрав золоті прикраси під час святкуванні новорічних свят: поліцейські Чугуївщини повідомили про підозру чоловіку у вчиненні злочину.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. До Чугуївського РУП звернулася 38-річна місцева жителька із заявою про викрадення золотих сережок з оселі її подруги, де компанія святкувала Новий рік.

Поліцейські встановили, що до кримінального правопорушення причетний 30-річний житель Одеської області, який раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Наразі чоловік тимчасово проживає на території Чугуївського району.

Працівники поліції розшукали зловмисника та вилучили у нього викрадені ювелірні вироби. Після проведення необхідних слідчих дій майно буде повернуто законній власниці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Агентство Телевидения Новости