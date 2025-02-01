На Харківщині поліцейські викрили юнака, який незаконно заволодів мопедом

17-річний хлопець проник до одного зі сховищ багатоповерхового житлового будинку і викрав транспортний засіб.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Днями до відділу поліції № 1 (м. Балаклія) Ізюмського РУП звернулась 39-річна мешканка селища Донець. Вона повідомила про викрадення мопеда Honda, який знаходився у сховищі поряд з будинком.

Поліцейські встановили особу порушника. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Він проник до сховища, забрав мопед і втік з місця злочину.

Слідчі вилучили викрадене майно та повернули потерпілому.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років.

31 січня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости