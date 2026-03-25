На Харківщині поліція виявила у чоловіка осколкову гранату

Поліція вилучила боєприпас у мешканця Харківської області.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

23 березня до чергової частини ВП № 2 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від 22-річного місцевого мешканця про те, що один із жителів громади незаконно зберігає бойові припаси.

Зі слів заявника, під час спілкування чоловік 50 років дістав із кишені предмет, схожий на боєприпас, а саме – запал та ручну осколкову гранату типу Ф-1, які продемонстрував співрозмовнику.

З метою перевірки отриманої інформації того ж дня слідчо-оперативною групою було проведено невідкладний огляд місця події за місцем проживання вказаного громадянина. У ході проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили предмети, схожі на запал до гранати та ручну осколкову гранату.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости