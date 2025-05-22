На Харківщині СБУ блокувала канал втечі ухилянтів за кордон

Співробітники Служби безпеки викрили та блокували канал незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних з Харківщини. Організаторами схеми виявилися двоє мешканців Чернівців віком 44 та 25 років.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, зловмисники підшукали на Харківщині чотирьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути мобілізації.

Схема полягала у тому, що ухилянти мали перетнути державний кордон у бік Румунії поза межами встановлених пунктів пропуску на території Чернівецької області. Організатори планували привезти ухилянтів до конкретного прикордонного населеного пункту, поселити їх у приватному будинку, де ті мали чекати свого «вікна» на перетин кордону. Ділки запевняли чоловіків, що нібито мають зв’язки серед місцевих прикордонників.

За переправлення кожного з чоловіків за кордон організатори брали 11 500 доларів.

Для того, щоб отримати розрахунок від «клієнтів» та особисто супроводити їх на Захід України, один з організаторів спеціально приїхав до Харкова.

У ході операції оперативники СБУ затримали цього організатора на залізничному вокзалі Харкова «на гарячому» під час одержання усієї обумовленої суми – 46 тис. доларів.

Крім грошей у нього було вилучено копії документів тих чоловіків, які готувалися незаконно перетинати кордон, а також квитки на потяг.

Одночасно співробітники СБУ зупинили на залізничному вокзалі чотирьох чоловіків, які планували скористатися незаконним каналом виїзду за кордон. Вирішується питання щодо юридичної кваліфікації їхніх дій та притягнення до передбаченої Законом відповідальності.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів одному з організаторів оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).

Затриманий фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інший організатор наразі переховується від правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, причетних до функціонування незаконного каналу.

Агентство Телевидения Новости