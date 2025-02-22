На Харківщині судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над своєю матір’ю

До чергової частини Чугуївського районного управління поліції неодноразово надходили повідомлення від 80-річної місцевої мешканки про те, що її син протягом тривалого часу словесно ображає її та погрожує фізичною розправою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що 50-річний місцевий мешканець ніде не працює і весь вільний час кривдник проводить за розпиттям алкоголю й в стані сп’яніння систематично ображає, принижує, погрожує матері фізичною розправою та вимагає гроші.

Дільничні офіцери поліції неодноразово проводили профілактичні роботи, притягували чоловіка до адміністративної відповідальності, однак порушник не став на шлях виправлення та надалі продовжував зловживати алкоголем та вчиняти протиправні дії щодо матері.

21 лютого слідчий повідомив фігуранту про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинення домашнього насильства над жінкою обвинуваченому загрожує до двох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости