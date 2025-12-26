На Харківщині судитимуть водія, який збив пішохода на переході

Поліція Харківщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо водія, який спричинив ДТП із тяжкими наслідками.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

27 вересня 44-річний водій автомобіля Renault під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу перевищив дозволену швидкість руху та не надав перевагу в русі пішоходу, яка перетинала проїзну частину.

Унаслідок аварії 53-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілій завдано тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчим Чугуївського РУП дії водія кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися швидкісного режиму, особливо під час наближення до пішохідних переходів. Водночас правоохоронці звертають увагу пішоходів на необхідність дбати про власну безпеку.

