На Харківщині відправили за ґрати колаборантку, яка була «головною бухгалтеркою» окупаційної адміністрації

П’ять років за ґратами отримала колаборантка, яка під час тимчасової окупації частини Харківської області у 2022 році добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджена – 55-річна жителька Куп’янська, яка до повномасштабного вторгнення працювала у місцевому відділенні фонду соціального страхування.

Під час судового розгляду доведено, що з липня до вересня 2022 року жінка добровільно обіймала фейкову посаду «и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера» в окупаційній адміністрації ворога на території Куп’янського району.

На цій «посаді» колаборантка брала участь у складанні та виконанні грабіжницького бюджету окупантів. Вона планувала їхні витрати та надходження, складала та підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху грошових коштів, організовувала нарахування заробітної плати працівникам незаконно утворених установ та займалася видачею грошових коштів для виплати допомоги пенсіонерам.

Також, на цій керівній посаді жінка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади та керувала роботою підлеглих.

За свої «послуги» колаботантка отримувала від агресорів заробітну плату в російських рублях.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю навесні 2023 року під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засудив до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, їй заборонено обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах протягом ще 10 років.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости