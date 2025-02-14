На Харківщині виявили крадія: вибів вікно та викрав телевізор

Поліцейські повідомили мешканцю Чугуївського району про підозру у вчиненні крадіжки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

До співробітників Чугуївського РУП із заявою про крадіжку звернувся власник приватного помешкання, розташованого у селищі Малинівка.

Він повідомив, що поки вдома нікого не було, у його будинок проник невідомий. Зловмисник пошкодив вікно, заліз всередину та викрав телевізор та інші цінні речі. Сума збитків, завданих потерпілому, склала понад 13 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до злочину причетний 49-річний місцевий житель. Викрадене майно вилучено та повернуто власнику.

13 лютого слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости