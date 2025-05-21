На Харківщині викрили чоловіка, який зберігав вдома канабіс

На Харківщині працівники поліції викрили чоловіка у зберіганні наркотичних речовин.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

20 травня на підставі рішення ухвали суду працівники Лозівського районного відділу поліції провели санкціонований обшук в місті Лозова.

За місцем мешкання 41-річного зловмисника правоохоронці виявили та вилучили подрібнену речовину, зовні схожу на канабіс та пристрій для її вживання.

Усе вилучене направлено на експертне дослідження. Результати експертизи визначать подальшу кваліфікацію дій фігуранта.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости