На Харківщині викрили жінку, яка незаконно отримала компенсацію через «Дію»

Понад 1,7 мільйона гривень незаконної компенсації: на Ізюмщині слідчі повідомили жінці про підозру у шахрайстві.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 62-річна мешканка Ізюмського району подала через застосунок «Дія» заяву на отримання компенсації за нібито знищене житло. Вона використала неправдиві відомості та підроблені документи, зокрема, звіт про технічний стан будинку.

На підставі поданих документів заявниці було нараховано компенсацію у сумі понад 1,7 мільйона гривень, яку вона використала для придбання житла в місті Ізюм.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, вказаний будинок не був знищений, а лише частково пошкоджений і підлягав відновленню.

На підставі зібраних доказів слідчі Ізюмського РУП за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За санкцією статті підозрюваній загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

