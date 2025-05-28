На Харківщині викрили колаборанта, який в Боровій охороняв «адміністрацію» окупантів
Житель селища Борова Ізюмського району Харківської області під час захоплення населеного пункту збройними силами рф добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації на посаду «охоронця».
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Колаборант займався перевіркою документів відвідувачів псевдоустанови і забезпечував контрольно-пропускний режим.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 22-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.