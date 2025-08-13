На Харківщини чоловік допомагав окупантам грабувати односельців: рішення суду

Житель Харківщини на початку російського вторгнення добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Безробітний 29-річний житель селища Липці Харківського району допомагав загарбникам, за що отримав 11 років тюрми.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час судового розгляду доведено, що зловмисник добровільно надавав допомогу російським загарбникам. Будучи обізнаним у місцевості він супроводжував автомобілі, на яких пересувалися окупанти, та вказував їм зручні маршрути, щоб ворог міг непоміченим просунутися до позицій українських Сил оборони.

Крім цього, ворожий пособник їздив з російськими військовими по території селища та допомагав загарбникам відбирати у мирних мешканців їхні автівки. В першу чергу ворога цікавили джипи та інші автомобілі підвищеної прохідності, а він був добре обізнаний, у кого з його односельців є саме такі автомобілі.

У травні 2022 року він навів окупантів на маєток свого сусіда, в якого був повнопривідний автомобіль «Нива». Чоловік допоміг окупантам проникнути на територію цього домоволодіння, щоб ті змогли силоміць забрати позашляховик у господаря та використовувати його для власних потреб.

Також встановлено, що ворожий поплічник добровільно допомагав російським загарбникам розвантажувати їхні автомобілі.

Співробітники СБУ затримали його у березні 2023 року під час стабілізаційних заходів у звільнених населених пунктах Харківського району області.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та засудив до 11 років позбавлення волі. Також суд позбавив його права ще протягом 11 років обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости