На кордоні зі Словаччиною затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну партію метамфетаміну (ВІДЕО)

У пункті пропуску «Ужгород» прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили канал незаконного ввезення на територію України партії психотропної речовини.

За матеріалами офіцерів управління оперативно-розшукової діяльності Західного регіонального управління ДПСУ, у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів», прикордонний наряд скерував на поглиблений огляд легковий автомобіль «Audi», яким на в’їзд в Україну прямували двоє громадян України – водійка та пасажир.

Результатом такої перевірки стало виявлення в автомобілі та на тілі 42-річного пасажира двох кілограмів невідомої речовини, що за зовнішніми ознаками нагадує метамфетамін. Він був розфасований у два поліетиленові пакети, один з яких сховали від контролю у коробці з пральним порошком, інший – під одягом чоловіка. Результат експрес-тесту попередньо підтвердив, що виявлена речовина є метамфетаміном.

За результатами огляду місця події співробітники Нацполіції України, окрім пакунків, також вилучили транспортний засіб наркоділків і грошові кошти у національній та іноземній валюті. Чоловіка та жінку, громадян України, затримали у порядку ст. 208 КПК України.

У подальшому, за адресами проживання затриманих було провели невідкладні обшуки, у ході яких знайшли та вилучили ще 1,7 кг метамфетаміну. Загальна вартість вилучених 3,7 кг психотропів, за оцінками «чорного ринку», складає близько 9,5 млн гривень.

За даним фактом на адресу Нацполіції було направлене повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень за за ст. 305, 307, 309 ККУ. Заходи проводили за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Слідчі дії тривають.

Джерело: dpsu.gov.ua

