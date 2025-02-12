На Миколаївщині ДБР підозрює керівника квартирно-експлуатаційного правління у розтраті понад 2,3 млн грн

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у розтраті понад 2,3 млн грн, виділених на оборону країни.

Посадовець, на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ. Знаючи реальну ціну продукції, фігурант організував схему заробітку на закупівлях. Деревина фактично закуповувалася в лісгоспах ДП «Ліси України» для потреб місцевого населення, яке мало змогу придбати її зі знижкою. Надалі, товар через фіктивні фірми постачався до КЕУ вже за вдвічі дорожчою ціною. Це дало змогу керівнику управління заробити понад 2,3 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно посадовця накладено арешт.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5245

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