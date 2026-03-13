На Одещині намагалися підкупити прикордонника за сприяння у нелегальному трансфері до Молдови

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону ГВЗВВБ «Південь» Державної прикордонної служби України викрили 50-річного жителя Одещини, який намагався підкупити прикордонника, щоб організувати незаконний перетин кордону до Молдови своєму родичу.

Для реалізації задуму він вирішив залучити інспектора прикордонної служби, запропонувавши йому 2 тисячі доларів США. Про підхід до нього з незаконною пропозицією військовослужбовець повідомив своє керівництво.

Зловмисника було затримано на гарячому під час передачі грошової суми прикордоннику.

За результатами проведених слідчих дій грошові кошти правоохоронці вилучили.

Хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Заходи з викриття правопорушення проводилися спільною з співробітниками Національної поліції та під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

