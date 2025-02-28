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На початку лютого НАБУ і САП в межах операції «Чисте місто» викрили механізм заволодіння землею київської громади

На початку лютого НАБУ і САП в межах операції «Чисте місто» викрили механізм заволодіння землею київської громади

За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи.

Її члени використовували так звану «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

Кожен учасник злочину виконував чітко відведену роль, аби схема працювала як годинник, а привабливий шмат столичної землі потрапляв під контроль її організатора.

Аби розкрити всю зухвалість оборудки та подробиці її викриття, підготували відео з фрагментами негласних слідчих (розшукових) дій та оперативної зйомки.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3079

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