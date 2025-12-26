Кримінал
Сегодня 09:30
На Рівненщині чоловік з ломом напав на військового ТЦК: постраждалий у лікарні з важкими травмами

На Рівненщині чоловік з ломом напав на військового ТЦК: постраждалий у лікарні з важкими травмами

Під час служби 24 грудня на Рівненщині один із військовослужбовців Сарненського ТЦК та СП постраждав від нападу громадянина з ломом

Про це повідомили в ОК "Захід".

За попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги щодо пред’явлення документів та втік на територію одного з ФОПів. У ситуацію втрутилася група перехожих, які перешкоджали законним діям правоохоронців: шарпали за формений одяг, вигукували нецензурні вислови, кидали палиці.

Один із нападників застосував металевий предмет — лом. Внаслідок цього один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра та забої паренхіми обох легень. Його стан наразі важкий, йому надають необхідну медичну допомогу.

Подія кваліфікована як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України із застосуванням насильства. Відомості внесено до ЄРДР за ст. 350 ч. 2 ККУ, триває досудове розслідування.

Військові та правоохоронні органи наголошують: будь-які напади на представників ТЦК, груп оповіщення чи патрульних під час воєнного стану — це удар по обороноздатності країни та прямий шлях до кримінальної відповідальності. Незгода чи конфлікт мають вирішуватися виключно законними способами: через звернення, скарги або суд.

-------------

У Дніпрі чоловік під час перевірки документів поранив ножем двох працівників ТЦК — поліція.

Подія сталася на вулиці Калиновій о 14:40. Щоб затримати нападника, один із військовослужбовців стріляв у повітря.

Наразі поранені працівники ТЦК у лікарні, а правоохоронці проводять першочергові слідчі дії на місці нападу.

Джерело: espreso.tv, https://t.me/znua_live/232191

