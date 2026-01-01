Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:05
Просмотров: 151

На Рівненщині патрульні оштрафували п’яного Санту

На Рівненщині патрульні оштрафували п’яного Санту

У Рівному під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz, що рухався об’їзною дорогою. За кермом перебував нетверезий чоловік у костюмі Санта Клауса.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Огляд водія за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле.

«На цьому мандрівка Санти завершилася: на керманича склали відповідні матеріали, а оленів (автівку) евакуювали на арештмайданчик», – написав Білошицький.

Загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 