На ТОТ прибули "волонтери" для формування так званих сімейних цінностей у школярів

На ТОТ привезли лекторів, які в старших класах читають уроки про "сімейні цінності". Це не про підтримку сім'ї, а про нав'язування ролей: підкреслюють домінування чоловіка і принижують роль жінки.

Гастролери з кремлівських рухів працюють прямо в школах, щоб виховати нове покоління за репресивними ідеями.

▶ ️Маєш інформацію про такі заняття, прізвища лекторів або місця проведення — надсилай у наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та долучайся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7861

Новости портала «Весь Харьков»