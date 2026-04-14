Сегодня 07:10
На Вінниччині шахраї поширюють підроблені листи від районної адміністрації

Від імені Вінницької районної військової адміністрація поширюють фейкові листи з проханням про допомогу військовим. Про це повідомив голова РВА Віталій Урдзік.

За його словами, адміністрація не має жодного відношення до таких звернень. У підроблених документах виявили ознаки фальсифікації — печатка не відповідає офіційній, а підпис не належить уповноваженій особі.

«Повідомляємо, що даний бланк не належить Вінницькій районній військовій адміністрації. Просимо не довіряти цим матеріалам та утриматися від їх поширення. Для отримання достовірної інформації звертайтеся до офіційних джерел», — зазначив Віталій Урдзік.

Посадовці наголошують, що шахраї неодноразово використовують підроблені листи від імені державних установ для збору коштів, тому громадян закликають бути уважними та перевіряти інформацію лише через офіційні джерела.

