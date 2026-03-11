Кримінал
Сегодня 10:42
Просмотров: 62

На Волині затримали організатора схеми нелегального переправлення чоловіків за кордон

Оперативники Волинського прикордонного загону викрили 27-річного жителя Володимирського району, який організував схему незаконного переправлення через кордон військовозобов'язаних.

За даними слідства, він підшуковував чоловіків, які хотіли незаконно залишити країну, інструктував їх щодо подальших дій та організовував доставку до прикордонної зони. Також обговорював з «клієнтами» деталі перетину кордону та встановлював вартість своїх послуг.

За незаконне переправлення через кордон він вимагав 10 тисяч доларів США. Оплата здійснювалася у два етапи: 3 тисячі доларів авансом і ще 7 тисяч – після успішного перетину кордону.

Затримали підозрюваного під час передачі першої частини коштів від одного з «клієнтів».

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі понад 230 тисяч гривень.

Заходи з викриття схеми проводилися спільно зі співробітниками управлінням ДВБ НПУ, СБУ та слідчих СУ ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до організації незаконної схеми.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

