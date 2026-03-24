НАБУ просить ввести санкції проти екснардепа Юрія Іванющенка

НАБУ просить Зеленського та СБУ ініціювати санкції проти колишнього нардепа, підозрюваного у справі про махінації із землями ринку "Столичний", через його фінансові зв'язки з росією.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) просить президента Володимира Зеленського та Службу безпеки України (СБУ) ініціювати застосування санкцій проти колишнього народного депутата від Партії регіонів, підозрюваного у справі про махінації із землями ринку "Столичний".

Ім'я нардепа НАБУ не вказує, проте, за даними "Суспільного" та "Інтерфакс-Україна", йдеться про Юрія Іванющенка.

Під час слідства детективи виявили "стійкі" фінансові зв’язки підозрюваного з росією. "Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території рф пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету. Також встановлено використання підозрюваним паспорта рф та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Що відомо про оборудки з землями ринку "Столичний"

У НАБУ нагадали, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розслідують оборудки з дев'ятьма земельними ділянками на території ринку "Столичний".

За даними слідства, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва у забудовниці "виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб".

Для цього, за версією слідства, службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев'ять ділянок по два гектари та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов'язаним із забудовницею товариствам.

"Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням "понятійки" (меморандуму. - Ред.) щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок", - розповідали у НАБУ.

У межах цього провадження Іванющенко підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. У вересні 2025 року НАБУ оголосило його в розшук.

Юрій Іванющенко багато років живе за кордоном

Юрій Іванющенко був депутатом від Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання, його вважали наближеним до експрезидента України Віктора Януковича. Іванющенко покинув Україну у 2014 році після Революції гідності, після чого Генеральна прокуратура України оголосила його у міжнародний розшук. За даними ЗМІ, зокрема і Deutsche Welle, екснардеп з родиною вже багато років живе у Монако.

Іванющенко також підозрювався у розкраданні десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом, що згодом були виведені до Швейцарії.

Джерело: dw.com

