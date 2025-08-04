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НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ

НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ

НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ

Вчора проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.

Серед викритих на хабарі - чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Деталі – згодом на офіційних ресурсах НАБУ і САП.

Підкреслюємо, НАБУ і САП діють виключно в межах законних повноважень, які визначенні чинним законодавством. Ми спрямовуємо наші зусилля та зосереджуємось на результатах задля отримання швидкого та справедливого рішення суду.

Зазначимо, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях. Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі.

Джерело: https://www.facebook.com/nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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