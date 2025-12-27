Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:38
Просмотров: 62

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Деталі — згодом.

Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону.

У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3635

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збито/подавлено 503 цілі противника
Сегодня 14:18    81
Попередній огляд атаки росії цієї ночі та ранку (МАПА)
Сегодня 12:56    88
«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ
Сегодня 11:05    93
ГУР дякує – у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”
Сегодня 10:52    104
Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 10:41    84
За матеріалами СБУ 13 років за гратами отримав російський «кріт», який допомагав рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Курщині
Сегодня 10:20    96
Казахстан відкрив рекордні 700 справ проти громадян, які воювали за росію проти України
Сегодня 10:08    103
Расширено совместное производство дронов "Линза"
Сегодня 09:59    90
СБУ, Нацполіція та ОГП заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину
Сегодня 09:40    100
Бізнесмена Тимура Міндіча, який фігурує у справі НАБУ та САП про корупцію в «Енергоатомі», знайшли в Ізраїлі
Сегодня 09:23    100
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 