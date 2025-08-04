НАБУ та САП повідомили про підозри шістьом фігурантам

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка, за версією слідства, причетна до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ.

Про це повідомляє НАБУ.

Серед підозрюваних:

колишній голова Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;народний депутат України – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;начальник міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;командир військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК Українидиректорка підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Бенефіціару та директорці підприємства-виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

Серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. дол. США вартістю, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді «відкату» учасникам злочинної групи.

За погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.

Агентство Телевидения Новости