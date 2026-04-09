Нацгвардійці показали, що намагаються ввезти до Харкова правопорушники через блок-пости

Понад 126 кг вибухових речовин намагалися ввезти до Харкова правопорушники протягом березня.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

За даними військових, найзухваліший випадок трапився 18 березня о 9:30 ранку. Для перевірки гвардійцями був зупинений автомобіль Nissan NAVARA під керівництвом чоловіка 1984 р.н. В ході перевірки службовий собака Джукі своєю поведінкою вказала на наявність в салоні автівці вибухівки. При подальшому огляді салону кінологами були виявлені два види вибухівки загальною вагою 36 000 грамів.

«Другий – подібний випадок трапився 16 березня на блок-пості, який розташований на в’їзді у Харків з боку міста Чугуїв. Тут о 15:50 для перевірки був зупинений пікап Nissan Navara, який рухався без номерів української державної реєстрації під керуванням чоловіка 1983 р.н. В ході перевірки старшим кінологом кінологічної групи разом зі службовим собакою Аморек в багажному відділенні автівки було виявлено 30 кг тротилу та 800 набоїв калібру 14,5мм» – розповів начальник кінологічної служби 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

За його словами, правопорушник намагався транзитом «проскочити» Харків, втім протизаконній спробі перевезення вибухонебезпечних речовин та набоїв завадили гвардійці разом із своїми надійними напарниками та побратимами – службовими собаками. У даному випадку правопорушник також разом з автівкою та небезпечним вантажем був переданий до рук представників Національної поліції України.

Як наголосив офіцер, напрямок Чугуїв – Харків, який з’єднує наше місто із зоною бойових дій, стабільно тримає перше місце за кількістю порушень та спроб протизаконного ввезення зброї, боєприпасів та вибухівки у Харків.

Наприклад, 27 березня саме на цьому блок-посту для перевірки була зупинена автівка Hyundai Terracan, у якої були відсутні державні номерні знаки української реєстрації. Автівкою керував чоловік 1985 р.н. В ході перевірки автівки гвардійцем на позивний Баха разом з його напарницею – бельгійською вівчаркою Бігі остання у багажному відділені та в салоні транспортного засобу знайшла 7 гранат, 6 запалів до них, помпову рушницю, пістолет ТТ та понад 480 набоїв різних калібрів, які правопорушник, за його словами, мав намір ввезти у Харків.

Ще один випадок масового виявлення зброї та боєприпасів трапився на в’їзді в Харків на житловому масиві Салтівка. Увечері для перевірки було зупинено автомобіль Volkswagen Transporter 5 без державних номерів української реєстрації. У пасажира 1992 р.н. службовий собака Slim в речах виявив 4 заховані автомати АКМС, 4 гранати та 5 запалів до них, 660 набоїв та fpv-дрон.

Загалом протягом березня поточного року Слобожанські «Скіфи» вилучили на блок-постах, які ведуть до Харкова:• 21 одиницю вогнепальної зброї;• 16980 шт. набоїв різних калібрів;• 39 гранат різних видів;• 126 450 г. вибухових речовин;• 636 вибухових пристроїв;• 277,5 г. наркотичних речовин.За даними фактами порушено 35 кримінальних справ: 24 – за ст. 263 ККУ та 13 – за ст. 309 ККУ.

