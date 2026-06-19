Нацгвардійці виявили на блокпості під Харковом в автівці чоловіка 14 гранат та чотири автомати

Нацгвардійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ при обшуку виявили в автівці чоловіка зброю, гранати та набої.

Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

У травні стався випадок на блокпості, що розташований на трасі Черкаська Лозова – Харків.

«Мобільною кінологічною групою нашої бригади під час спроби в’їхати у Харків для перевірки був зупинений автомобіль Ford Transit, що не мав номерних знаків української реєстрації. Автівкою керував чоловік 1977 року народження. В ході перевірки транспортного засобу кінологом зі службовим собакою Ерік в багажному відділі автомобіля було виявлено: 14 гранат, 14 уніфікованих запалів для радянських гранат, гладкоствольна рушниця, чотири автомати та понад 1800 набоїв різних калібрів. При цьому водій не міг пояснити ані де взяв зброю, ані куди її перевозив», – розповів начальник кінологічної служби 5 Слобожанської бригади.

На місце надзвичайної події була викликана слідчо-оперативна група НПУ, якій був переданий правопорушник, арсенал та автомобіль, на якому він пересувався.

Агентство Телевидения Новости