Нацгвардійці затримали на в’їзді до Харкова водія з понад 55 тисячами набоїв і гранатометами

На в’їзді до Харкова з боку Чугуєва військовослужбовці 5-й Слобожанської бригади НГУ «Скіф» виявили арсенал боєприпасів у автомобілі. Водій заявив, що їде на СТО та про небезпечний вантаж гадки не має.

Про це повідомили в 5-й Слобожанської бригади НГУ «Скіф».

За кермом автомобіля GMC перебував 37-річний чоловік. Під час перевірки салону було виявлено 158 гранатометних пострілів (ВОГів), 55 210 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм, а також 31 уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ-2.

«На відміну від УЗРГМ він містить менш гігроскопічний уповільнений склад зі швидкістю горіння, яка не залежить від температури навколишнього середовища», – пояснив начальник кінологічної служби Сергій Рідкокаша.

За словами офіцера, водій не міг пояснити походження арсеналу, постійно повторюючи, що везе автівку на ремонт.

«Єдине, що постійно повторював водій, що він везе автівку на ремонт на СТО та гадки не мав про те, що в салоні така кількість зброї», – розповідають нацгвардійці.

Чоловіка передали правоохоронцям, розпочато розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України.

