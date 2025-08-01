Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

За даними слідства, організував привласнення бюджетних коштів начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин. До реалізації злочинної схеми він залучив знайомого приватного підприємця. Останній мав забезпечити участь підконтрольних суб’єктів господарювання в публічних закупівлях для створення видимості конкуренції. Тоді як переможець тендеру був визначений заздалегідь.

● Така схема дозволила закуповувати дрони та комплектуючі до них за завищеними цінами. Відповідно до висновків судових товарознавчих і економічних експертиз, вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 млн гривень.

● У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях та в місцях зберігання документації. Вилучено докази, які підтверджують причетність підозрюваних до протиправної діяльності. Крім того, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

Організатору схеми та виконавцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам кримінального провадження.

● Досудове розслідування триває. Оперативний супровід – співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Процесуальне керівництво — Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8784

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