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Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

За даними слідства, організував привласнення бюджетних коштів начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин. До реалізації злочинної схеми він залучив знайомого приватного підприємця. Останній мав забезпечити участь підконтрольних суб’єктів господарювання в публічних закупівлях для створення видимості конкуренції. Тоді як переможець тендеру був визначений заздалегідь.

● Така схема дозволила закуповувати дрони та комплектуючі до них за завищеними цінами. Відповідно до висновків судових товарознавчих і економічних експертиз, вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 млн гривень.

● У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях та в місцях зберігання документації. Вилучено докази, які підтверджують причетність підозрюваних до протиправної діяльності. Крім того, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

Організатору схеми та виконавцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам кримінального провадження.

● Досудове розслідування триває. Оперативний супровід – співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Процесуальне керівництво — Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлі дронів

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8784

Новости портала «Весь Харьков»

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