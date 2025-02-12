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Сегодня 10:05
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Наемники рф продолжают безнаказанно терроризировать население ЦАР

Наемники рф продолжают безнаказанно терроризировать население ЦАР

Экс-вагнеровцев, которые сейчас действуют под руководством минубийств рф, обвиняют в убийствах, похищениях, пытках и других актах насилия.

Местные жители и эксперты отмечают, что они продолжают охранять высшее руководство ЦАР и активно вмешиваются во внутренние дела страны.

Численность этих формирований существенно возросла благодаря тому, что привлекаются новые бойцы, которые стремятся присоединиться к структуре несмотря на обвинения в преступлениях против человечности.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50221

Новости портала «Весь Харьков»

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