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Наемники рф продолжают безнаказанно терроризировать население ЦАР
Экс-вагнеровцев, которые сейчас действуют под руководством минубийств рф, обвиняют в убийствах, похищениях, пытках и других актах насилия.
Местные жители и эксперты отмечают, что они продолжают охранять высшее руководство ЦАР и активно вмешиваются во внутренние дела страны.
Численность этих формирований существенно возросла благодаря тому, что привлекаются новые бойцы, которые стремятся присоединиться к структуре несмотря на обвинения в преступлениях против человечности.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/50221