Экс-вагнеровцев, которые сейчас действуют под руководством минубийств рф, обвиняют в убийствах, похищениях, пытках и других актах насилия.

Местные жители и эксперты отмечают, что они продолжают охранять высшее руководство ЦАР и активно вмешиваются во внутренние дела страны.

Численность этих формирований существенно возросла благодаря тому, что привлекаются новые бойцы, которые стремятся присоединиться к структуре несмотря на обвинения в преступлениях против человечности.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50221

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