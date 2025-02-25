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Напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку: суд знову відклав розгляд справи

Напад на журналістів Схем в Укрексімбанку: суд знову відклав розгляд справи

У Київському апеляційному суді 24 лютого мало відбутися засідання у справі нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку, однак його вкотре перенесли

Про це розповіла кореспондентка Юлія Зубченко в етері "Еспресо".

"Сьогодні суд мав розглядати клопотання сторони обвинувачення про закриття кримінального провадження. Через те, що адвокати Ігора Тельбізова подали некоректний документ, скорочену довідку про несудимість, засідання перенесли. Розгляд справи відкладено на середину березня", - повідомила вона.

4 жовтня 2021 року журналісти "Схем" брали інтерв'ю у тодішнього голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера. Медійник запитав у нього про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який державний банк видав бізнесмену, чия компанія сплачувала податки угрупованню "ДНР". Мецгеру не сподобалося запитання, тому він наказав охоронцям вилучити камери та матеріали журналістів. Охоронці фізично напали на оператора та насильно відібрали камери і карти пам'яті, з яких стерли матеріали. На щастя, записи вдалося відновити записи, розповіла кореспондентка.

У 2022 році суд першої інстанції визнав винуватими в нападі на журналістів "Схем" колишнього голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олега Осіпова. Кожен із них повинен був сплатити штраф.

Джерело: espreso.tv

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