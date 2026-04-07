Сегодня 09:54
Наркокур’єр у Харкові отримав вирок: дев’ять років позбавлення волі

Наркокур’єр у Харкові отримав вирок: дев’ять років позбавлення волі

Наркокур’єра з Харкова засуджено до дев’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харків’янин працював на інтернет-магазин із незаконного продажу наркотичних та психотропних речовин. «Товари», серед яких були PVP, метамфетамін і канабіс, він отримував поштою, після чого фасував і зберігав за місцем свого проживання.

Протягом лютого 2024 року чоловік залишав по місту «закладки» і надсилав фото визначених місць інтернет-магазину для отримання грошової винагороди.

Правоохоронці вилучили у наркокур’єра понад 110 г PVP.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури Харкова 22-річного чоловіка визнано винним у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин з метою збуту, вчинених повторно, у особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Салтівський районний суд Харкова призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 