Не доглядала за дитиною: на Харківщині повідомлено про підозру матері

Поліція Харківщини повідомила про підозру матері у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У вересні 2024 року підозрювана разом із двома малолітніми дітьми була евакуйована з території Куп’янського району до Харкова у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації. Попри усвідомлену небезпеку для життя і здоров’я дітей, а також попередження про недопустимість повернення до зони бойових дій, жінка повернулася до населеного пункту, де проводилися активні бойові дії.

У травні 2025 року підозрювана виїхала до Харкова лише з молодшою дитиною, залишивши шестирічну доньку з бабусею у місті Куп’янськ, що перебував під постійними обстрілами.

7 вересня дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження внаслідок ворожого обстрілу та була госпіталізована до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги. Експерти встановили, що отримані травми належать до категорії тяжких та становили загрозу для життя.

Слідчі Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури повідомили про підозру 22-річній матері дитини за ст. 166 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

