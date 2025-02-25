Неправомірна вигода у 2024 році - НАБУ

У 2024 році хабарі, які задокументували НАБУ і САП, варіювалися від незначних до досить великих, а у ролі хабарників виступали судді, депутати, топпосадовці державних органів, представники адвокатури.

Найменший хабар: 15 тис. грн, одержані (https://cutt.ly/7rq6HfKJ) депутатом облради, головою бюджетного комітету, за сприяння у виділенні військовослужбовцю матеріальної допомоги на лікування.

Найбільший хабар: 1,7 млн дол. США, які пропонували (https://cutt.ly/ze9en1Ug) за призначення «потрібних осіб» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.

Загалом за минулий рік НАБУ і САП повідомили про підозру у хабарництві за участі топпосадовців у 17 кримінальних провадженнях.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3072

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