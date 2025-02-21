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Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок колишньому нардепу

Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок колишньому нардепу

20 лютого 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад.

Відповідно до угоди колишнього нардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зауважимо, що завдані внаслідок неправомірних дій екснардепа збитки відшкодовано в повному обсязі.

Вироком суду особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади 1 рік та штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

До набрання вироком законної сили колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на підтримку Збройних Сил України (проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 1 003 000 грн, які внесені за згадану особу як застава.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2779

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