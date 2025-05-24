Незаконне одержання компенсацій екснардепом: завершено слідство у справі

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, у справі стосовно народного депутата VIII скликання, підозрюваного в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла.

У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 років нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року в його приватній власності перебувала квартира в м. Києві, що позбавляло права на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України.

Як наслідок, було завдано збитки на суму понад 750 тис. грн.

Зважаючи на те, що особа з жовтня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку, стосовно неї здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2975

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